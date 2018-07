Kardec espera sequência no São Paulo, mas deve ter 'sombra' de Gilberto

A saída de Calleri do São Paulo, definida com a eliminação do time nas semifinais da Copa Libertadores, deixa uma lacuna na equipe titular. Alan Kardec, principal candidato a ser o sucessor do argentino, disse estar tranquilo sobre a responsabilidade de ocupar o espaço do artilheiro do torneio continental, que deve se transferir para o futebol europeu.

"Quero dar sequência agora. Claro que fiz alguns gols que ajudaram diretamente em algumas vitórias, mas não quero só isso. Espero provar dentro de campo que posso ser titular e que posso ajudar sempre o São Paulo", disse o atacante.

Se Calleri sai, o São Paulo está próximo de contratar um novo atacante. Gilberto, de 27 anos, e que estava no Chicago Fire, passa por exames médicos e acerta os últimos detalhes. Gilberto já teve passagens por vários clubes, entre eles, o Vasco e a Portuguesa.

No retorno ao Brasil após a derrota para o Atlético Nacional, Calleri confirmou que não joga mais pelo São Paulo. O jogador disse, no desembarque da equipe no Aeroporto de Guarulhos, que vai se apresentar à seleção argentina para a disputa da Olimpíada, e que ainda não definiu seu futuro, mas será longe do time brasileiro. Calleri deixa o São Paulo com 16 gols marcados em 31 jogos durante cerca de cinco meses em que atuou pelo clube.