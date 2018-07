Kardec exalta vaga na Libertadores após ano 'difícil' no São Paulo

Alan Kardec teve um ano realmente complicado com a camisa do São Paulo. Após romper o ligamento cruzado do joelho direito no dia 9 de abril, em jogo contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Copa Libertadores, o atacante precisou passar por uma cirurgia e ficou longo tempo afastado dos gramados.

Depois de realizar meses de muita fisioterapia e fortalecimento muscular, o atacante voltou a defender o time tricolor na reta final da temporada e ajudou o clube a conquistar uma vaga na Libertadores de 2016, objetivo alcançado com a quarta posição do Campeonato Brasileiro, assegurada apenas na rodada final da competição.

Agora, ao fazer uma análise de sua temporada, o atleta ressaltou que é preciso valorizar muito essa vaga no torneio continental, tendo em vista todas as dificuldades enfrentadas por si próprio e pelo clube, cujo ano foi muito conturbado dentro e fora de campo.

"Uso dois lados para avaliar o ano. Individualmente, foi muito difícil, porque em metade de 2015 eu estive ausente. Mas, superei todas as dificuldades e voltei. Consegui marcar gols e ajudar a minha equipe, e sem dúvida isso me deu esperança de ter uma temporada muito melhor em 2016. Coletivamente, a gente esperava um pouco mais. Tivemos um ano complicado, mas apesar de todas as adversidades ainda conquistamos uma vaga na Libertadores", ressaltou o jogador, em declarações reproduzidas nesta quinta-feira pelo site oficial do São Paulo.

Antes de se lesionar de forma grave, Kardec marcou sete gols em 17 partidas. E, após o seu retorno aos gramados, balançou as redes mais quatro vezes e foi decisivo para ajudar o São Paulo a garantir a quarta posição do Brasileirão. Até por isso, ele exibe confiança de que a equipe poderá brigar por taças no próximo ano.

"Em 2015, alguns talentos individuais apareceram na nossa equipe, mas o que pesou foi a camisa do São Paulo. Agora, vamos tentar manter uma regularidade na próxima temporada para brigarmos por títulos, principalmente na Libertadores", afirmou o atacante.