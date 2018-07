Kardec festeja gol, mas diz ter carinho pelo Palmeiras

Alan Kardec esperou 88 minutos para dar sua resposta às provocações dos torcedores palmeirenses e, com uma bela cabeçada, garantiu a vitória sobre o Palmeiras e deu uma dura punhalada nos antigos fãs. Tão logo viu a bola timidamente morrer nas redes do goleiro Fábio, correu de braços abertos e comemorou intensamente com os companheiros do São Paulo.

Não houve, no entanto, nenhuma provocação após a partida. Ao comentar a vitória por 2 a 1 e o gol que empurra o agora rival ainda mais para o buraco, ele mostrou serenidade ao falar sobre a relação com o Palmeiras.

"Hoje foi mais um clássico, muito especial pelo enorme carinho e respeito que tenho pelo Palmeiras, isso não há nada que possa apagar. A vida é feita de escolhas e a minha é entrar em campo, ajudar minha equipe e fazer o meu melhor", disse o atacante, que literalmente silenciou o Pacaembu ao definir o resultado.

Kardec custou quase R$ 14 milhões aos cofres do São Paulo e, até agora, tem correspondido. Em sete jogos pelo clube, marcou quatro gols e rapidamente caiu nas graças da torcida. Ele não quis falar com a imprensa para não apimentar o clássico.

"Algumas declarações poderiam sair distorcidas. Para deixar claro, respeito o Palmeiras, mas hoje estou no São Paulo e estou aprendendo a cada dia a me identificar com o clube e a torcida", ponderou.