Kardec quer recuperar espaço no ataque a partir do jogo de sábado

O atacante Alan Kardec encara o duelo contra o Bragantino neste sábado, em Bragança, como um jogo muito importante. De acordo com o camisa 14, uma atuação convincente no duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista pode render uma vaga no clássico diante do Corinthians, estreia dos dois clubes na fase de grupos da Taça Libertadores.

"Muitos falam que o jogo mais importante é o Corinthians, mas a mais importante é a de sábado, que pode escalar para a de quarta. Ninguém tem lugar garantido. Se eu jogar bem sábado, a chance pode vir na quarta. Hoje, o que mais importa é o Bragantino" afirmou o centroavante.

Alan Kardec perdeu espaço neste início de temporada. No Campeonato Paulista, ainda não começou como titular. Na partida contra o Santos, por exemplo, perdeu o lugar para o jovem Ewandro, de 18 anos. "Estou tranquilo. Tem o momento de jogar e o momento de aguardar. Quando fui titular, meus companheiros me respeitaram e tenho de fazer o mesmo", afirmou Kardec.

Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, o jogador elogiou o treinamento em que foi escalado ao lado de Alexandre Pato e o recém-chegado Ricardo Centurión. "Tivemos uma boa movimentação. Não tivemos posições fixas. Ele (Centurión) é driblador tem bastante movimentação. Vou nos ajudar muito", afirmou Kardec.