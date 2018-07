Kardec terá de passar por cirurgia e só deve voltar em seis meses

O atacante Alan Kardec foi submetido na tarde desta terça-feira a exames e avaliações complementares no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, que confirmaram a necessidade de realização de cirurgia para correção de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito do atleta. Nesses casos, o tempo de recuperação é de aproximadamente seis meses.

O camisa 14, que já havia passado por um exame de ressonância magnética na última quinta-feira , fez nesta tarde uma artrometria. O teste mede a estabilidade do joelho por meio do deslocamento da tíbia em relação ao fêmur.

Em conjunto com o Departamento Médico do São Paulo, o cirurgião e ortopedista Rene Abdalla, optou pela intervenção cirúrgica no jogador, que será realizada ainda nesta semana. Alan Kardec sofreu uma lesão a partida contra o San Lorenzo, em Buenos Aires. O jogador sentiu a lesão ainda no primeiro tempo e saiu para dar lugar a Centurión, em partida válida pela Copa Libertadores.

Desde então, o atleta faz tratamento de fisioterapia com os profissionais do clube. Com a lesão, o atacante são-paulino deverá desfalcar a equipe pelos próximos meses. Sem poder contar com o atacante, o time são-paulino tem à disposição Alexandre Pato, Luis Fabiano, Ewandro e Jonathan Cafu para o setor ofensivo.