'Esgotado', Benzema desiste de recurso contra condenação em caso de sextape

Karim Benzema, atacante da seleção da França e do Real Madrid, desistiu de apelar contra uma condenação por cumplicidade em chantagem de um caso de fita de sexo que abalou o futebol francês. O anúncio foi feito neste sábado pelo advogado do atleta.

O tribunal de Versalhes deu a Benzema uma sentença de prisão suspensa de um ano e uma multa de 75 mil euros (cerca de R$ 382 mil) no julgamento do ano passado, condenando-o por envolvimento em uma tentativa de chantagear o companheiro de equipe da França, Mathieu Valbuena, em 2015. Benzema também foi condenado a pagar a Valbuena 80 mil euros (R$ 410 mil) de indenização.

O escândalo suspendeu a carreira internacional de Benzema por mais de cinco anos, embora desde então tenha voltado a jogar pela França, e permanecido em atividade no Real Madrid. Ele conquistou a Liga dos Campeões na semana passada e marcou o único gol da França na derrota por 2 a 1 diante da Dinamarca, nesta sexta-feira, pela Liga das Nações.

O advogado de Benzema, Hugues Vigier, disse que o jogador decidiu abandonar seu recurso, mas continua a negar irregularidades. O apelo do julgamento estava programado para começar em 30 de junho. O tribunal de Versalhes disse neste sábado que aguardava a notificação formal do departamento jurídico de Benzema.

Vigier descreveu o 'cansaço' de Benzema após anos de procedimentos legais e disse que o jogador de 34 anos "não quer mais falar sobre isso. É o suficiente". "Karim continua a contestar a chantagem", disse Vigier. "Ele é culpado sob a lei, isso é verdade. Mas a verdade judicial é diferente da realidade."

Após receber acusações preliminares em novembro de 2015, Benzema foi afastado da seleção da França pelo técnico Didier Deschamps. Ele foi chamado de volta para a Eurocopa, em 2020.

Valbuena, de 37 anos, que atuou pelo Olympique de Marselha no início de sua carreira, não jogou pela França desde que o escândalo estourou. Ele acabou de completar sua terceira temporada com o Olympiacos da Grécia.

ENTENDA O CASO

Um vídeo íntimo de Valbuena foi entregue a alguns homens que o chantagearam, exigindo dinheiro para não colocar o material nas redes sociais. Benzema teria aconselhado o colega que pagasse o dinheiro.

Valbuena afirmou ter sentido um tom ameaçador na voz do jogador do Real Madrid e o denunciou para a polícia. Investigações comprovaram que Benzema tinha relações com os homens que chantagearam seu ex-amigo.