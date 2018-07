Karius volta a falhar e Liverpool é derrotado pelo Borussia Dortmund

Na mesma semana em que o Liverpool anunciou a contratação do brasileiro Alisson, que se tornou o goleiro mais caro da história ao deixar a Roma em uma negociação cujo valor total pode chegar a 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões), Loris Karius voltou a cometer falhas atuando como titular da posição em amistoso realizado neste domingo, em Charlotte, nos Estados Unidos.

O goleiro alemão acabou amargando nova atuação decepcionante no duelo em que o time inglês foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 3 a 1. O confronto valeu pelo torneio amistoso International Champions Cup, que conta com partidas em diferentes cidades e a participação de vários clubes do primeiro escalão do futebol europeu.

No amistoso, Virgil van Dijk abriu o placar para o Liverpool aos 25 minutos do primeiro tempo, que foi dominado pela equipe inglesa. Na etapa final, porém, os alemães buscaram a virada com dois gols de Christian Pulisic, aos 21 e aos 44, e depois decretaram o 3 a 1 com Jacob Larsen marcando nos acréscimos, aos 48.

Neste último gol, Karius foi mal ao rebater uma finalização nos pés de Larsen. Antes disso, ele vacilou ao sair jogando errado com os pés e entregar a bola para um adversário, que desperdiçou grande chance de marcar na sequência do lance.

O inferno astral do goleiro alemão começou no dia 26 de maio, quando cometeu duas falhas enormes que resultaram em dois gols do Real Madrid na derrota por 3 a 1 sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa, em Kiev, na Ucrânia. Uma delas foi bisonha ao errar uma saída de bola com as mãos e ver o francês Benzema aproveitar a bobeada e tocar para o gol vazio. Depois, ele "engoliu um frango" ao deixar a bola escapar por entre as suas mãos em um chute de fora da área de Gareth Bale.

Depois disso, Karius cometeu outras falhas em novos compromissos do Liverpool antes deste último realizado nos Estados Unidos. E neste confronto de preparação da pré-temporada europeia dos dois clubes, os técnicos Jürgen Klopp, do time inglês, e Lucien Favre, do Dortmund, aproveitaram o caráter amistoso do duelo para promover um total de 19 substituições ao todo nas duas equipes. Karius, porém, atuou em todo o duelo.

O próximo jogo do Borussia nesta competição amistosa será na quarta-feira, contra o Benfica, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. No mesmo dia e também em solo norte-americano, o Liverpool terá pela frente o Manchester City, em New Jersey.

OUTROS AMISTOSOS

Uma série de outros jogos de preparação envolvendo times europeus foram realizados neste domingo. Em um dos poucos mais atrativos do dia, o Porto venceu o Everton, da Inglaterra, por 1 a 0, na cidade portuguesa de Faro. Já o Napoli goleou o Carpi por 5 a 1, em Trentino, na Itália, enquanto o Manchester United não passou de um empate por 0 a 0 com o San Jose Earthquakes, em Santa Clara, nos Estados Unidos.