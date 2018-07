Kashima Antlers conquista título japonês e garante última vaga no Mundial da Fifa

O Kashima Antlers conquistou, neste sábado, a última vaga para o Mundial de Clubes da Fifa. O time garantiu o posto de representante do país-sede da competição ao bater o Urawa Reds e conquistar o título do Campeonato Japonês.

Assim, o Kashima se junta ao colombiano Atlético Nacional (campeão da Copa Libertadores), ao espanhol Real Madrid (Liga dos Campeões da Europa), ao sul-coreano Jeonbuk Hyundai Motors (Ásia), ao sul-africano Mamelodi Sundowns (África), ao América do México (América do Norte) e ao neozelandês Auckland City (Oceania).

O título no Campeonato Japonês aconteceu graças aos gols marcados fora de casa contra o Urawa Reds neste sábado, garantindo o triunfo por 2 a 1, após perder por 1 a 0 na partida de ida.

O Kashima Antlers conta com o brasileiro Fabrício, que teve passagem discreta e marcada por lesões no Botafogo em 2011, com apenas dois jogos disputados no Campeonato Carioca daquele ano.