Kashima Antlers x Chivas Guadalajara: onde assistir e horário

Kashima Antlers e Chivas Guadalajara se enfrentam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O vencedor do duelo irá enfrentar o Real Madrid na semifinal.

Kashima Antlers x Chivas terá transmissão da Sportv e da Fox Sports. O Kashima estreia na competição vindo de derrota por 1 a 0 para o Urawa Reds, na decisão da Copa do Imperador.

Já o Chivas jogou pela última vez no dia 25 de novembro, quando perdeu por 1 a 0 para o Tigres, pelo Campeonato Mexicano. Desde então, a equipe de Guadalajara se prepara para a disputa do Mundial.