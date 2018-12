Kashima Antlers x River Plate: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Kashima Antlers e River Plate se enfrentam neste sábado, às 11h30 (de Brasília), no Zayed Sports City, em duelo válido pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Um prêmio de consolação para os argentinos e um motivo de celebração para os japoneses.

Kashima x River terá transmissão da SporTV e da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. Os japoneses chegaram na disputa pelo 3ºlugar após perderem por 3 a 1 para o Real Madrid, na quarta-feira passada. Antes, tinha derrotado o Chivas Guadalajara por 3 a 2.

Já o River Plate estreou na semifinal, após uma longa expectativa para decidir a Libertadores contra o Boca Juniors e a ansiedade virou decepção. Os argentinos, que chegaram ao Mundial com a esperança de superar o Real, ainda instável, foi surpreendido pelo Al Ain, time da casa. Após empatar por 2 a 2 no tempo normal, os comandados de Gallardo perderam por 5 a 4 nas cobranças de penalidades máximas.

Escalações de Kashima Antlers x River Plate

Kashima: Kwon; Anzai, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji e Yamamoto; Yasushi Endo, Nagaki, Leo Silva e Hiroaki Abe; Serginho e Shoma Doi.

River Plate: Germán Lux; Moreira, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Nicolás De La Cruz, Zuculini e Camilo Mayada; Palacios; Julián Álvarez e Santos Borré.