Kashima vence time da África do Sul e completa semifinal do Mundial de Clubes

As semifinais do Mundial de Clubes estão definidas. Neste domingo, depois do América do México garantir um lugar entre os quatro primeiros, o Kashima Antlers também confirmou o favoritismo, vencendo o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 2 a 0, em Osaka. O representante do Japão na competição, assim, avança para pegar o Atlético Nacional na quarta-feira.

Pelo formato do torneio, os campeões europeu (o Real Madrid) e sul-americano (Atlético Nacional, de Medellín) começam na semifinal. O Kashiwa, dono da casa, começou em uma fase preliminar, vencendo o Auckland City por 2 a 1 na última quinta-feira. Assim, chega à semi já com dois jogos realizados.

Contando a edição 2016, nas últimas seis vezes que o Mundial foi disputado no Japão, em cinco o time da casa chegou à semifinal, ainda que nunca tenha decidido o título. O próprio Kashiwa Reysol foi semifinalista em 2011, perdendo do Santos.

Diante do estreante Mamelodi Sundowns, neste domingo, e com o apoio da torcida, o Kashima até demorou a fazer o primeiro gol, que só saiu aos 18 minutos do segundo tempo, com Endo. O goleiro ugandense Onyango ajudou bastante, não segurando um chute que foi em cima dele.

Livre na área, Kanazaki fez o segundo, já aos 43 do segundo tempo, matando o jogo para o time japonês. O zagueiro brasileiro Ricardo Nascimento, que estava no lance, nada conseguiu fazer.

A semifinal entre Kashima e Atlético Nacional vai acontecer na quarta-feira, às 19h30 pelo horário local de Osaka, 8h30 de Brasília. Depois, na quinta, em Yokohama, o América do México enfrenta o Real Madrid, no mesmo horário. A final será no domingo, também a partir das 8h30.

FICHA TÉCNICA:

MAMELODI SUNDOWNS 0 x 2 KASHIMA ANTLERS

MAMELODI SUNDOWNS - Onyango; Langerman, Ricardo Nascimiento e Arendse; Tau, Kekana, Mbaunda, Morena (Laffor) e Dolly; Leonardo Castro (Zwane) e Billat (Vilazaki). Técnico - Pitso Mosimane.

KASHIMA ANTLERS - Sogahata; Yamamoto, Shoji, Ueda e Nishi; Nagaki, Nakamura (Kanazaki), Shibasaki e Doi; Akasaki (Yuma) e Endo (Taro). Técnico - Masatada Ishii.

GOLS - Endo, aos 18, e Kanazaki, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto García Orozco (México).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

LOCAL - Suita City Football Stadium, em Osaka (Japão).