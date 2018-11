Kawasaki Frontale perde, mas conquista Campeonato Japonês pela 2ª vez seguida

O Campeonato Japonês teve seu campeão definido com duas rodadas de antecedência neste sábado. Apesar de perder por 2 a 1 para o Cerezo Osaka fora de casa, o Kawasaki Frontale sagrou-se campeão pela segunda vez consecutiva.

O título foi confirmado mesmo com o revés, pois o Sanfrecce Hiroshima, único time que ainda tinha chances de 'roubar' o título do Kawasaki, foi derrotado pelo Vegalta Sendai por 1 a 0, acumulou a quinta derrota seguida e deixou o caminho livre para o bicampeonato do time do brasileiro Elsinho, que, no Brasil, passou por Figueirense, Vasco e América-MG.

Com 63 pontos, o Kawasaki não pode mais ser alcançado pelo Hiroshima, que sequer confirmou sua vaga na Liga dos Campeões da Ásia - está a um ponto disso. A taça foi erguida primeiramente pelo zagueiro Shogo Taniguchi, já que o capitão Yu Kobayashi estava lesionado e viu a partida de uma das tribunas do estádio.

O Kawasaki Frontale foi fundado em 1997, inspirado no Grêmio. O clube possuía emblema e uniforme idênticos aos do time tricolor de Porto Alegre até o começo dos anos 2000, fruto de uma parceira que contou com atletas emprestados do time brasileiro ao japonês.