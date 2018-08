No Fluminense, atacante Kayke vê boa fase de Pedro como inspiradora

O Fluminense apresentou nesta segunda-feira o atacante Kayke, de 30 anos. O jogador pertence ao Yokohama Marinos, do Japão, e assinou na semana passada contrato de empréstimo até o final do ano. Nas primeiras palavras como atleta do time tricolor, ele destacou a juventude do elenco e vê o centroavante Pedro como espelho e não um concorrente para a equipe titular.

"Chegar em um clube com um atacante vivendo uma fase como o Pedro nos engrandece. Temos que dar o máximo para alcançar o mesmo nível. Isso é normal em grandes equipes", comentou sobre o centroavante artilheiro do Campeonato Brasileiro com 10 gols e convocado para os amistosos de setembro da seleção brasileira.

O Fluminense faz campanha regular no Brasileirão - ocupa a nona colocação com 23 pontos - e também está vivo na Copa Sul-Americana - nas oitavas de final enfrentará o Deportivo Cuenca, do Equador. Ao analisar o elenco do time tricolor, Kayke disse que acredita que dá para conciliar as duas competições.

"Vejo o nosso time com ótimos olhos. É uma equipe jovem, com muita força. Tem tudo para chegar e conquistar grandes coisas. A Sul-Americana é mais curta, mais palpável a curto prazo. Temos elenco para chegar às finais e brigar pelo título", declarou.

Ao comentar sobre suas características dentro de campo, ele disse: "Sou um atacante leve, de movimentação, mas sem deixar o principal: gostar de fazer gols", disse. "Não vejo a hora de entrar em campo, vestir essa camisa oficialmente. Estou treinando bastante para estar apto, para quando a documentação estiver pronta, eu puder ajudar o Fluminense da melhor maneira", finalizou.

Kayke chega ao Fluminense após passar por diversos clubes do Brasil, como Santos, Flamengo, ABC, Paraná e Atlético-GO e também com experiência no exterior, pois atuou em clubes de menor expressão em Portugal, Dinamarca, Noruega e Suécia.