Kayke lamenta gol perdido no final e se diz frustrado com empate do Santos

O Santos desperdiçou nesta quinta-feira mais uma oportunidade de encostar no líder Corinthians na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 com o Sport, no Recife, fez com que a vantagem do rival, que no dia anterior havia ficado no 0 a 0 com o Grêmio, permanecesse em nove pontos (59 a 50). Além disso, os santistas caíram para o quarto lugar na tabela de classificação com a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta.

Um dos mais frustrados com placar em Pernambuco é o centroavante Kayke, que entrou na parte final do jogo no lugar do titular Ricardo Oliveira, que havia marcado o gol santista logo no início do duelo. O sentimento era de derrota, por tudo o que aconteceu a partir do momento em que entrou em campo, aos 37 minutos.

No momento da substituição, o Santos vencia por 1 a 0 e sofreu o empate no minuto seguinte de sua entrada. O pior viria aos 43, quando perdeu um gol feito. Em um rápido contra-ataque pela esquerda, Kayke apareceu livre na frente de Magrão, mas o santista tirou muito do goleiro e chutou para fora.

"Faltou botar para dentro. Nosso segundo tempo foi muito abaixo, jogamos só no final. Eles abafaram a gente no jogo. Eu perdi a chance que poderia ter sido o gol (da vitória). Fica o sentimento de frustração, a gente poderia encostar no Corinthians", lamentou o camisa 11 do Santos.