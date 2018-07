Kayke reclama de comparações constantes com Guerrero no Flamengo Contratado com status de craque, Paolo Guerrero fez 13 jogos como titular no Flamengo e anotou seis gols. Kayke chegou para compor elenco, vindo da Série B (estava no ABC) e apenas de só ter começado jogando oito vezes no Brasileirão, já fez seis gols. As comparações são naturais, mais incomodam Kayke, que nesta quarta-feira concedeu entrevista coletiva após o treino do Ninho do Urubu e demonstrou insatisfação com uma pergunta sobre o tema.