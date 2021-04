Kazim, ex-Corinthians, é vítima de ataques racistas após derrota do Derby County

Colin Kazim-Richards, atacante turco que passou pelo Corinthians entre 2017 e 2018, foi alvo de ataques racistas após a derrota de seu time atual, o Derby County, para o Norwich na segunda divisão inglesa por 1 a 0. O próprio clube se manifestou sobre a situação nas redes sociais.

"Uma das nossas redes sociais foi alvo de posts contendo abomináveis ofensas raciais direcionadas a membros do nosso time, incluindo Colin Kazim-Richards. Isso não é aceitável, não pode continuar acontecendo. Nós orgulhosamente estamos unidos como um só. Sempre", disse o Derby County.

Não é a primeira vez que Kazim passa por isso. Quando o atacante marcou o gol de empate do Derby County contra o Nottingham Forest, diversos comentários com ofensas raciais também foram feitos. Wayne Rooney, técnico do clube, o defendeu. "É triste termos que falar sobre essas coisas. Parece que a cada semana, a cada dia, há uma pessoa diferente sofrendo algum tipo de abuso. São pessoas que estão sentadas em casa, em seus telefones ou computadores, covardes na verdade", afirmou, na época.

Atualmente, o Derby County é o 20º entre 24 clubes na Championship, como é chamada a segunda divisão inglesa. O time briga para não ser rebaixado - os três últimos caem para a terceira divisão. Kazim tem sete gols e duas assistências em 33 jogos na atual temporada, mas não marca há nove jogos.

Os ataques racistas contra jogadores negros têm sido constantes na temporada 2020-21. Mesmo atletas de grandes clubes como Mané e Alexander-Arnold, do Liverpool, e Martial e Fred, do Manchester United, sofreram ofensas raciais após desempenhos ruins em determinados jogos.

One of our social media feeds was today subject to posts containing abhorrent racist abuse relating to members of our team, including Colin Kazim-Richards.

This is not acceptable. It can't keep happening. We proudly stand together as one. Always. #EnoughIsEnough pic.twitter.com/bsMCbe9gF7 — Derby County (@dcfcofficial) April 10, 2021