Kazim festeja primeiro gol no Corinthians, mas enaltece o coletivo

O atacante Kazim atuou pela primeira vez com a camisa do Corinthians na noite de quarta-feira e em apenas 45 minutos em campo contra o Vasco deixou sua marca, ao aproveitar o cruzamento de Marquinhos Gabriel, anotando seu gol na vitória por 4 a 1, na noite de quarta-feira. O atleta turco chegou ao clube nesta temporada, após se destacar pelo Coritiba, e mesmo já deixando sua marca e caindo nas graças da torcida, ele trata a situação com tranquilidade.

"Eu me sinto muito feliz. Foi meu primeiro jogo com essa camisa, mas o mais importante é o time, o nosso conjunto, e começar bem a temporada. Não me preocupo em marcar gol e sim em ajudar a equipe. Fiz o gol, é bom, mas o melhor é que o time ganhou do Vasco e queremos ir cada vez mais longe", afirmou.

Kazim atuou apenas no segundo tempo, no lugar de Jô, que começou a partida contra o Vasco, válida pela Florida Cup, como titular. Jô passou em branco e teve uma atuação apagada no esquema 4-1-4-1 do técnico Fabio Carille. Mas Kazim aproveitou sua chance e marcou de cabeça após o cruzamento da esquerda.

Quem também aproveitou a oportunidade foi Marlone, que marcou um gol importante quando o duelo estava empatado por 1 a 1. Para ele, o Corinthians tem tudo para ser competitivo. "Temos uma equipe bem trabalhada, compacta, que faz pressão alta e média. Essa é a cara do Corinthians. Tudo que fizemos durante a semana fluiu hoje dentro de campo. Seremos uma equipe organizada e bem compacta", avisou.