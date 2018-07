Kazim marca em treino e garante vaga como titular do Corinthians

O técnico Fábio Carille comandou um treinamento nesta quinta-feira em que definiu o time do Corinthians para encarar o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão. Kazim será o substituto de Jô, machucado, e a condição de titular parece ter feito bem ao turco, que marcou um gol na vitória dos titulares sobre os reservas, em atividade realizada no CT Joaquim Grava.

O time ensaiado e que deve encarar os cruzeirenses é Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Kazim. Durante a atividade, Carille comandou um treinamento tático em que Kazim e Maycon marcaram os gols dos titulares, que venceram por 2 a 0.

Até o momento, Kazim disputou nove jogos como titular e fez apenas dois gols. Em relação a Jô, o médico Júlio Stancati explicou a lesão do atacante, que deve tirá-lo apenas da partida contra o Cruzeiro. "Ele veio com um pequeno desconforto ontem (quarta), muito leve, mas hoje (quinta) persistiu e constatamos uma pequena contratura na panturrilha da perna esquerda. Vai demandar um tempo de tratamento (cerca de dez dias) e ele está impossibilitado de atuar no próximo jogo", explicou o médico.

Stancanti ainda explicou que a contusão que se dá pelo cansaço dos jogos. "Pelo desgaste, é um ato natural. A panturrilha é um músculo de muita exigência e por conta da sobrecarga e excesso de jogos, ele teve essa pequena contratura. Felizmente não é uma lesão grave e não chega a ser um estiramento, distensão ou ruptura, mas como é um músculo chato. Temos que tratar com calma".

O zagueiro Balbuena, convocado para a seleção paraguaia nesta quinta-feira, fez questão de afirmar que o grupo confia em Kazim e torce por uma rápida recuperação de Jô.

"Logicamente qualquer jogador que se machuca a gente sente, ainda mais um jogador como Jô, que é muito importante. Estamos tranquilo, pois o Kazim treina bem e está forte com o grupo. Temos confiança nele, mas ficamos um pouco tristes pela pessoa do Jô. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível", comentou o defensor.