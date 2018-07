Kazim quer aproveitar chance para ganhar pontos com Carille no Corinthians

O atacante Kazim quer aproveitar o descanso de Jô para mostrar serviço ao técnico Fábio Carille e passar a ter mais oportunidades na equipe do Corinthians. O turco será uma das novidades da equipe para a partida contra o Patriotas, quarta-feira, pela Copa sul-americana.

“É um jogo importante para todos, para o Corinthians e para a torcida, não só para mim. É claro que quero fazer uma grande partida, mas temos que pensar no Corinthians como um todo", disse o atacante, adotando discurso parecido com o do técnico Fábio Carille, de sempre pensar no coletivo.

Contratado no início do ano, Kazim disputou 16 jogos e fez dois gols com a camisa do Corinthians. Um deles foi na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, pela Florida Cup e outro na vitória por 1 a 0 sobre o Osasco Audax, pelo Campeonato Paulista.

Mas o que parece não sair da cabeça do turco são as oportunidades perdidas diante do Bahia. Ele entrou no lugar de Jô e perdeu duas excelentes oportunidades de marcar. "Não tem desculpa para (perder) as chances que tive no outro jogo. É esquecer, pois agora tenho uma nova oportunidade de jogar", minimizou.

O inglês naturalizado turco será uma das novidades da equipe. Carille decidiu poupar, além de Jô, Jadson e Maycon, que nem viajaram para a Colômbia e também deverá deixar o lateral-esquerdo Guilherme Arana no banco de reservas.

O treinador deve confirmar a escalação em treino na tarde desta terça-feira, em Tunja, local da partida. Mas a tendência é que o time vá a campo com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel, Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Kazim.