Kazim se irrita com perda de gols e Corinthians empata jogo-treino com o Atibaia

Sem rodada no final de semana, o Corinthians continua aproveitando os dias livres para dar ritmo de jogo para todos os atletas. Um time praticamente reserva participou de um jogo-treino contra o Atibaia, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava e não saiu do 0 a 0. O destaque da atividade foi Kazim, que se esforçou, lamentou, teve boas chances de marcar, mas continua sem balançar as redes. O zagueiro Vilson, sem jogar desde março, também participou da atividade.

O time iniciou o jogo-treino com Walter; Warian, Vilson, Pedro Henrique e Moisés; Paulo Roberto, Camacho, Fellipe Bastos, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto; Kazim. No segundo tempo, o técnico Fábio Carille tirou os dois zagueiros e o goleiro e colocou Rodrigo Figueiredo, Pablo e Matheus Vidotto. Assim, a formação ficou com Matheus Vidotto; Paulo Roberto, Pablo, Warian e Moisés; Fellipe Bastos, Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Rodrigo Figueiredo; Kazim.

Kazim foi uma atração durante o jogo-treino. Ele teve pelo menos quatro chances de marcar, sendo duas delas bem claras. Na primeira, ele finalizou e o goleiro Ariel fez uma grande defesa. O turco brincou com o adversário: “Quer aparecer na foto, né?”, disse, se referindo a bonita defesa. Em seguida, deu um carrinho na bola e novamente o goleiro defendeu.

Teve um lance, no segundo tempo da atividade, que Moisés cruzou forte e muito alto e Kazim reclamou: “Pô, você cruza a 100 quilômetros por hora!”, esbravejou. O lateral respondeu mandando ele ir de cabeça na jogada. Minutos depois, ambos conversaram tranquilamente.

E cada lance perdido, Kazim sofria, se lamentava, balançava a cabeça e parecia não acreditar. Situação parecida com a ocorrida na partida contra o Atlético-GO, quando deixou o gramado se desculpando com os companheiros pelas chances perdidas e por ter falhado no posicionamento no gol dos goianos. Kazim tem 20 jogos pelo Corinthians e apenas um gol marcado. Seu único gol foi marcado no dia 18 de fevereiro, contra o Audax.

Outra atração foi a presença do zagueiro Vilson. Recuperado de uma artroscopia, ele participou pela primeira vez de um teste um pouco mais intenso e mostrou estar recuperado fisicamente. Cometeu alguns erros na saída de bola e, naturalmente, mostrou falta de ritmo de jogo em algumas jogadas.

Apesar do empate sem gols e uma atuação pouco inspirada da equipe alvinegra, Marquinhos Gabriel foi o destaque positivo da partida com bons lançamentos e movimentação. O meia criou diversas jogadas, principalmente no primeiro tempo do jogo-treino, que contou com dois tempos de 30 minutos.

Os titulares, que fizeram um jogo-treino contra o Sub-20, na quarta-feira, ficaram no outro gramado, fazendo trabalho tático. Os desfalques do treino foram o zagueiro Léo Santos, que se recupera de dores no púbis, além de Danilo, que sofreu uma lesão na panturrilha e ficará fora do time por mais um mês. Cássio e Fagner estão com a seleção brasileira e Balbuena e Romero defendem a seleção paraguaia.