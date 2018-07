Kazim volta aos treinos e Corinthians tem só uma dúvida para estreia no Paulistão

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira após a vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, em amistoso realizado na quarta, no estádio Itaquerão, em São Paulo, com novidades. O atacante Kazim e o meia Rodriguinho, que estavam machucados, apareceram no gramado, mas estão em condições de jogo diferentes. O técnico Fábio Carille tem apenas uma dúvida para escalar o time diante do São Bento, neste sábado, em Sorocaba, na rodada de estreia do Campeonato Paulista.

A dúvida é justamente sobre a presença de Rodriguinho. Embora tenha treinado normalmente nesta quinta-feira, após se recuperar de dores no joelho esquerdo, o meia não tem presença assegurada na partida. Ele pode iniciar no banco de reservas ou até ser preservado. Assim, em seu lugar, Guilherme iniciaria o duelo deste sábado.

Quanto a Kazim, será preciso um pouco mais de tempo. O jogador, curado de um desconforto da coxa direita, só retornou aos gramados nesta quinta-feira e fez um trabalho de transição. Ele fez uma atividade separada dos companheiros, treinando chutes ao gol. A tendência é que o turco não seja relacionado para a partida, mas tenha condições de enfrentar o Santo André, no próximo dia 11, no Itaquerão, pela segunda rodada do Paulistão.

Os goleiros Matheus Vidotto e Walter não foram para o gramado. O primeiro se recupera de uma contusão no tornozelo, enquanto que o outro ainda trata uma lesão no tórax. Em decorrência da situação clínica de ambos, eles não foram inscritos no Paulistão. Fábio Carille colocou apenas dois goleiros na lista: Cássio e Caíque França.

A definição da equipe ocorrerá em treinamento que será realizado na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, mas a tendência é que o time seja Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Rodriguinho (Guilherme) e Marlone; Jô.