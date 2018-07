Kehl e Bender desfalcam Borussia Dortmund no domingo

O treinador, porém, ainda tem esperanças de utilizar ambos na próxima quarta-feira no jogo contra o Hannover, válido pela Copa da Alemanha. Kehl tem uma lesão no joelho, enquanto Bender apresenta dificuldades para atuar em alto nível desde sofreu uma fratura no nariz durante partida da Liga dos Campeões da Europa, em novembro.

O lateral-esquerdo Marcel Schmelzer e o lateral-direito Lukasz Piszczek não participaram do treinamento desta sexta-feira em razão de pequenas dores, mas devem ser liberados para a atividade deste sábado.

A rodada deste fim de semana é a última do Campeonato Alemão antes da pausa de inverno. Atual bicampeão nacional, o Borussia Dortmund ocupa o terceiro lugar, com 27 pontos, 14 a menos do que o líder Bayern de Munique.