Keirisson e Rodriguinho confirmados no Santos para enfrentar o Grêmio

O técnico interino do Santos, Marcelo Martelotte, confirmou nesta sexta-feira, véspera do confronto com o Grêmio, as escalações de Keirrison e Rodriguinho para as vagas de Neymar, suspenso, e Arouca, machucado.

Rodriguinho formará um trio de volantes ao lado de Adriano e Roberto Brum. Marquinhos completará o meio-campo. Keirrison formará dupla de ataque com Zé Eduardo. "Esta é uma formação muito parecida como o que a gente vem utilizando. Procuramos mexer pouco na parte tática e fazer algo parecido com que fizemos no empate contra o Atlético Mineiro. Entendemos que seja a melhor formação para enfrentar o Grêmio", explicou Martelotte.

Diante do melhor time deste segundo turno do Brasileirão, o Santos entrará em campo com: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Roberto Brum, Rodriguinho e Marquinhos; Keirrison e Zé Eduardo.

O Santos ocupa a sétima colocação da tabela, com 51 pontos, e não tem mais pretensões no campeonato, porque já garantiu a vaga na Copa Libertadores ao vencer a Copa do Brasil. O Grêmio, com 53 pontos, ainda sonha com a classificação para o torneio internacional.