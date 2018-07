Keirrison fala de tragédia: 'Para sempre te amarei meu filho'

O atacante Keirrison foi assolado por uma tragédia familiar na madrugada de terça para quarta-feira. Seu filho, Henri Lucca, morreu no Hospital Vita, em Curitiba, aos dois anos de idade. Em meio ao momento extremamente difícil, o jogador utilizou as redes sociais para fazer um emocionado desabafo e se apega à fé para seguir a vida.

"Senhor, só Tu podes preencher o vazio e tirar a tristeza que ficou no meu coração. Tu és a única alegria em minha vida que não posso perder. Tudo o mais é passageiro e sujeito a mudanças. Ajuda-me a lançar todo meu fardo de tristeza sobre ti e permitir que carregues. Mesmo quando houver momentos em que sinto que não conseguirei suportar a dor, sei que Tu me sustentarás", escreveu em sua página no Facebook.

O atleta do Coritiba fez uma declaração de amor ao filho e mostrou a dificuldade de se reerguer, após somente pouco mais de 24 horas da tragédia. "Reconheço que minha vida deve prosseguir e peço que me ajudes a dar o primeiro passo. Teu poder pode restaurar tudo!!! Até mesmo um coração partido. Confio que segurarás minha mão e me guiarás até que eu possa sentir Tua luz em minha face e tua alegria inundando novamente meu coração!!! Amém!!! Pra sempre te amarei meu filho, obrigado por tudo."

Henri Lucca Buss de Souza era o fruto do relacionamento de Keirrison com Hevelin Buss de Souza, que já foi jogadora de futebol e é irmã do zagueiro Henrique, ex-Coritiba e Palmeiras, atualmente no Napoli. A criança deu entrada no hospital na noite de terça, com quadro aparentemente infeccioso. Horas depois, sofreu uma parada cardíaca e respiratória e não resistiu. Em sua primeira postagem após o trágico acontecimento, o jogador fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo.

"O dia passou. A dor é imensa, a saudade sem fim. Mas não podia deixar de agradecer as muitas mensagens que recebi hoje. Perdão se não pude responder. Perdão se não consegui ver. Mas agora, mais tranquilo, quero dizer a todos muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Tudo tem um propósito. Respeito a todos e aprendo a cada dia com as pessoas. Não há mais o que falar. Amanhã o dia nasce e temos que seguir. Obrigado", escreveu.