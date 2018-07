Keirrison marca e Londrina vence primeira na Série B diante do Náutico

O Londrina fez jus ao fator casa e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite dessa terça-feira, o time paranaense venceu o Náutico pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Estádio do Café, em Londrina. Após um primeiro tempo ruim, Keirrison fez o gol da vitória aos 23 minutos da etapa final.

O time paranaense, que vinha de uma derrota e um empate, chega aos quatro pontos em três jogos. Já o Náutico foi derrotado pela segunda vez na competição, enquanto só venceu na última rodada o Vila Nova, e está com três pontos somados.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração nos dois lados. Com um leve domínio na partida, o clube paranaense teve dificuldade de passar pela marcação do Náutico. A equipe pernambucana, por sua vez, jogou de maneira compacta, deixando claro que entrou em campo na primeira etapa para não começar sendo derrotado.

Quem voltou melhor para a segunda etapa, porém, foi o Náutico, que saiu para a pressão em cima do time da casa, tanto que criou as melhores chances nos primeiros 20 minutos. Com isso, restou ao Londrina aproveitar um contra-ataque para abrir o placar. Após cruzamento vindo da direita, Keirrison, de peixinho, colocou a bola para o fundo das redes. Depois disso, a partida seguiu movimentada, com chances para os dois lados, mas os donos da casa ficaram mesmo com a vitória pelo placar mínimo.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Joinville, fora de casa, na Arena Joinville, às 16 horas. O Náutico joga em casa, na Arena Pernambuco, na sexta-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 0 NÁUTICO

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor, Sílvio (Marcondez), Matheus e Léo; Diogo Roque, Germano, Rafael Gava, Zé Rafael; Jô (Paulinho Moccelin) e Keirrison (Bruno Batata). Técnico - Claudio Tencati.

NÁUTICO - Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Eduardo e Mateus Muller; Gasto, Rodrigo Souza, Rony (Rafael Silva), Caíque Valdívia (Renan Oliveira); Jefferson Nem (Taiberson) e Rafael Coelho. Técnico - Alexandre Gallo.

GOL - Keirrison, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - Gaston Filgueira e Rodrigo Souza (Náutico); Diego Roque e Germano (Londrina).

RENDA - R$ 31.149,00.

PÚBLICO - 1.950 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).