Keirrison perde filho de 2 anos, vítima de parada respiratória

O atacante Keirrison, com passagens pelo Palmeiras e Barcelona e que recentemente foi afastado do Coritiba por reclamar de falta de pagamento, perdeu o filho de dois anos na madrugada desta quarta-feira. Henri Lucca deu entrada no hospital Vita, em Curitiba, às 22h50, com suspeita de insuficiência respiratória.

O garoto teve o óbito anunciado pouco depois da meia-noite, vítima de uma parada respiratória. A família está em choque. Keirrison é casado com Hevelin, irmã do zagueiro Henrique, ex-Palmeiras e seleção brasileira e atualmente no Napoli, da Itália.

"É com muita tristeza que comunico o falecimento do filho do Keirrison e da Hevelin Buss. O sepultamento será no cemitério Jardim da Saudade 2, na capela 3", escreveu em seu perfil na rede social o empresário do atacante, Marquinhos Malaquias.

Há duas semanas, Keirrison reclamou do Coritiba por falta de pagamento. Ele se recusou a entrar em campo na partida do time contra o Figueirense. O clube lhe devia quatro meses de salário. Recentemente, o jogador passou por uma cirurgia no joelho e alegou ter de pagar a intervenção e o tratamento do próprio bolso. O Coritiba resolveu afastá-lo depois de suas declarações.