Keirrison se diz confiante antes de retorno ao Santos

"Agora estou 100% fisicamente e só falta mesmo ritmo de jogo. Nesse período de preparação, trabalhei partes do corpo que não tinha exercitado antes, como o glúteo e a musculatura posterior das coxas. Isso acrescenta e ajuda bastante", disse o atacante, totalmente recuperado de um estiramento muscular na coxa direita.

Apesar de ter apenas 21 anos de idade, o Keirrison se comporta como um veterano e encara com naturalidade o fraco desempenho que teve no Benfica, na Fiorentina e nos três primeiros meses de Santos - sete jogos, apenas dois completos, e apenas um gol marcado.

"A cobrança tem mesmo e faz parte. O peso vai existir vestindo qualquer camisa, ainda mais a do Santos. Mas vou procurar deixar o meu nome gravado na história do Santos. Eu não vou ser aquele jogador do Coritiba e do Palmeiras. Quero ser melhor ainda. Tenho paciência e estou com a cabeça no lugar", avisou o artilheiro.

A contusão que afastou o atleta por mais de um mês dos gramados fez com que ele refletisse muito sobre o que vinha ocorrendo com a sua carreira. E uma das suas descobertas foi que precisava recuperar a velocidade para voltar a ser o goleador de antes da transferência para a Europa.

"Lá fora é trabalhada muito mais a força do que a velocidade. Neste ano perdi boa parte da minha velocidade e por isso não conseguia jogar direito. A cabeça mandava, mas o corpo não obedecia. Agora estou melhor do que quando estreei", reconheceu Keirrison.