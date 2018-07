Keita, Ayew e Touré disputam prêmio de melhor africano

A lista dos finalistas deixou de fora os atacantes Samuel Eto''o, do Anzhi Makhachkala, e Moussa Sow, do Lille. O camaronês, maior vencedor da história da premiação, e o senegalês chegaram a ser incluídos entre os cinco finalistas do prêmio. Mas não entraram na última lista.

Na disputa pelo troféu, Ayew, de Gana, e Touré, da Costa do Marfim, despontam na frente. Filho de Abedi Pele, um dos principais jogadores da história de Gana, Ayew foi eleito o melhor jogador da África pela BBC, na semana passada. O jogador de 22 anos marcou seis gols em 17 jogos pelo Olympique na atual temporada e ajudou Gana a avançar na Copa Africana de Nações.

Touré, de 28 anos, tem a seu favor a boa campanha do Manchester City nos últimos torneios ingleses. Foi dele o gol que levou o time ao título da Copa da Inglaterra, encerrando um jejum de quase 40 anos sem um troféu de relevância. O City é o líder da atual edição do Campeonato Inglês.

Correndo por fora, o experiente Keita conta com o grande desempenho do Barcelona nas competições internacionais para ficar com o troféu. Aos 31 anos, ele acabou de se sagrar campeão mundial ao lado dos companheiros catalães ao vencer o Santos no Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. O jogador de Mali participou ainda da conquista da Liga dos Campeões e contribuiu com a classificação do seu país na Copa Africana.