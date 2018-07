Convocado, Kelvin agradece ao Palmeiras por voltar à seleção

O atacante Kelvin, do Palmeiras, foi um dos jogadores convocados para a seleção brasileira olímpica que fará um amistoso no dia 8 de setembro contra a França. Ele chegou a fazer parte do time nacional quando atuava pelo Porto, em 2014, e participou da vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia.

Feliz, o garoto de 22 anos agradeceu ao Palmeiras por ter sido convocado. "“Voltar ao grupo de jogadores convocados para a Seleção Brasileira sempre foi um grande objetivo e, por isso, estou muito feliz. Vou me dedicar muito para, dentro de campo, defender o meu país da melhor forma possível. Agradeço ao Palmeiras e aos meus companheiros, já que, tenho certeza, essa minha convocação também passa muito pelo trabalho que tenho feito aqui no clube”, disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Se na seleção principal, o Palmeiras não foi lembrado pelo técnico Dunga, o clube sempre se faz presente nas convocações das seleções de base. Recentemente, o lateral-direito João Paulo e o atacante Gabriel Jesus fizeram parte da seleção brasileira que conquistou o vice-campeonato mundial sub-20.

Por causa da convocação, Kelvin vai desfalcar o Palmeiras em dois jogos. Ele não poderá participar das partidas contra o Corinthians e Internacional. No total, o atacante disputou 15 jogos pelo Alviverde e marcou um gol. Ele tem contrato de empréstimo até o fim do ano e seus direitos federativos estão ligados ao Porto-POR.