Kelvin diz não temer a concorrência entre atacantes no Palmeiras

O atacante Kelvin, apresentado na tarde deste sábado no Allianz Parque, antes do amistoso entre Palmeiras e Shandong Luneng, não teme a disputa por posição no time alviverde. Ao todo, foram 13 contratações e mais duas devem anunciadas pelo clube. "Teremos uma concorrência grande, mas quem conseguir mostrar seu futebol nos treinamentos, vai ter oportunidade de jogar", disse o atacante.

Kelvin foi formado nas categorias de base do Paraná Clube e se destacou no profissional do mesmo clube em 2010. No ano seguinte, foi negociado com o Porto, mas não conseguiu se firmar. Acabou emprestado ao Rio Ave e retornou ao clube azul. Seu auge foi em maio de 2013, quando fez o gol que praticamente deu o título português ao Porto, na penúltima rodada, contra o Benfica. Nesta temporada, participou de oito partidas e marcou dois gols.

"Eu fui muito cedo para a Europa, mas consegui realizar esse sonho", afirmou Kelvin, que se destaca pela velocidade e habilidade. "Estou muito feliz de ter voltado ao Brasil, especialmente para o Palmeiras. É um time conhecido no mundo todo e quero ajudar o clube nesta temporada", disse o atacante, que assinou contrato até o fim do ano.