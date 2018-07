Kelvin diz que São Paulo está unido e com espírito de vitória

O episódio da invasão dos torcedores ficou no passado e o atacante Kelvin garantiu nesta terça-feira que o elenco do São Paulo está unido e focado na recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a semana de treinamentos foi proveitosa e o time de Ricardo Gomes chega com moral para disputar o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque.

"Nós vamos jogar para ganhar o jogo, a equipe está unida. Não só os 11 que estão entrando. O São Paulo se uniu essa semana, tudo vai dar tudo certo e vamos reerguer o São Paulo. Podem esperar um São Paulo com espírito de vitória", afirmou o atacante em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

O São Paulo passa por um momento conturbado. O time está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, e precisa de uma vitória para abafar a crise. Ricardo Gomes, que assumiu o time há um mês, não conseguiu nenhuma vitória em três jogos no comando da equipe. A torcida poupou o treinador, mas cobrou vários jogadores depois da derrota na Copa do Brasil para o Juventude.

Kelvin, que jogou no Palmeiras em 2015, disse que estudou o rival nessa semana só de treinamentos. O atacante disse que a atual equipe é bem diferente daquele que ele fez parte no ano passado. "Tem jogadores novos, que não estavam. Mas dá para ver que é o mesmo espírito, equipe muito firme. Só que temos que aproveitar os lados do campo, com jogadores que temos. Também o que temos de pontos forte."