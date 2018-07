Kelvin é apresentado no Vasco e Eurico projeta mais 2 reforços até segunda-feira

O Vasco apresentou neste sábado seu mais novo reforço para a temporada 2017. O meia Kelvin chegou por empréstimo de um ano junto ao Porto e se tornou a sexta contratação do time carioca para este ano. Em suas primeiras palavras como jogador do clube, o jogador de 23 anos falou sobre a opção de ir para São Januário.

"Já tive esse contato com companheiros, desde o aeroporto quando cheguei fui muito bem recepcionado, isso já transmite confiança. O Vasco tem uma estrutura muito boa que não conhecia, tinha outra visão. É um clube muito organizado aqui dentro, tenho certeza que isso vai ajudar. Eu tenho recebido muitas mensagens da torcida nas redes sociais dos torcedores, me passando confiança", declarou.

Mesmo com a pouca idade, Kelvin chega para o sexto clube de sua carreira. Revelado pelo Paraná, foi contratado ainda jovem pelo Porto e emprestado ao Rio Ave. Voltou para o clube azul e branco em 2012, e na temporada 2012/2013 se tornou herói do título português ao marcar gol decisivo em clássico contra o Benfica.

Apesar do feito, Kelvin nunca se estabeleceu no Porto e, por isso, foi emprestado ao Palmeiras, onde também teve poucas oportunidades em 2015. Somente com a camisa do São Paulo, no ano passado, conseguiu certo protagonismo e se tornou peça bastante utilizada na equipe titular.

O jogador prometeu muita vontade no Vasco para se firmar e repetir os melhores momentos que viveu no Morumbi. "Podem esperar muita garra, vontade de vencer. Vou procurar fazer bons jogos e ajudar o Vasco. Estou muito feliz por representar essa camisa."

O responsável por apresentar Kelvin à torcida foi o presidente Eurico Miranda. O polêmico dirigente celebrou o acerto com o meia e foi enfático ao falar sobre os planos para o futuro do Vasco, uma vez que pretende anunciar mais dois reforços em breve. O atacante Luis Fabiano é o principal sonho da diretoria.

"Cumprindo promessa feita publicamente, estou apresentando outro jogador. Tinha prometido que iria apresentar cinco, estou apresentando o sexto hoje. É um jogador que a gente já queria há um tempo. Estou cumprindo minha promessa que esse time, como disse antes, vai disputar nas cabeças. Segunda-feira talvez apresente mais dois, por aí. Kelvin dispensa apresentação, vamos fazer uma ação simbólica", comentou.