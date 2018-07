Kelvin e Cleiton Xavier são novidades no banco do Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou neste sábado um treino fechado para a imprensa e definiu a equipe que enfrentará o Botafogo-SP neste domingo, às 11h, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

As principais novidades, no entanto, estarão no banco de reservas. Conforme antecipado na sexta-feira, ele deixará no banco pela primeira vez Cleiton Xavier e Valdivia. E agora ele confirmou também a presença do garoto Kelvin, de 21 anos, contratado junto ao Porto, mas que torceu o joelho esquerdo durante a pré-temporada e ainda não pôde estrear pelo clube.

"Fiquei muito chateado com a minha lesão no começo do ano, mas, com o apoio de todo mundo do Palmeiras e a minha dedicação no dia a dia, estou pronto para ajudar o clube nestes jogos decisivos. Estou muito feliz por estar à disposição do professor Oswaldo", comentou Kelvin.

No time titular, o veterano Zé Roberto está de volta, após ficar de fora das duas últimas partidas por conta de um edema na coxa direita. Fernando Prass, Vitor Hugo, Arouca e Dudu voltam de suspensão. Victor Ramos, Robinho e Cristaldo também retornam após terem sido poupados na rodada anterior. O time alviverde deverá entrar em campo com: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho e Dudu; Rafael Marques e Cristaldo.

Confira a lista dos 18 relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha.

Laterais: Lucas, Zé Roberto e Victor Luis.

Zagueiros: Victor Ramos, Vitor Hugo e Jackson.

Volantes: Gabriel e Arouca.

Meias: Valdivia, Robinho e Cleiton Xavier.

Atacantes: Rafael Marques, Kelvin, Leandro Pereira, Cristaldo e Dudu.