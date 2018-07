Kelvin é relacionado, mas segue como dúvida no São Paulo contra o Vitória

O atacante Kelvin foi relacionado, mas ainda é a principal dúvida na escalação do São Paulo para o duelo contra o Vitória neste domingo, às 16h, no estádio do Barradão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador precisou deixar o campo no duelo de quinta-feira contra o Juventude por conta de dores no joelho direito. Foi substituído no segundo tempo da partida que o time tricolor venceu por 1 a 0, mas terminou eliminado da Copa do Brasil.

Neste sábado, Kelvin fez apenas um trabalho regenerativo junto com os jogadores que entraram em campo no duelo em Caxias do Sul. Mas os exames não apontaram lesão e por isso o técnico Ricardo Gomes optou por relacioná-lo.

Outra novidade na lista é a presença do atacante Robson, que não pôde atuar na Copa do Brasil, pois já havia defendido o Paraná na competição. Caso Kelvin seja vetado pelo departamento médico, Robson deve ser titular no ataque.

Baixas certas no time tricolor são o zagueiro Maicon, que se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e o meia Michel Bastos, que sente dores no joelho esquerdo.

O São Paulo vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR no Brasileirão e ocupa apenas o 12º lugar com 34 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento. O time que entrará em campo no domingo deve contar com: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin (Robson) e Cueva; Chávez.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Bruno, Buffarini, Mena e Carlinhos.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Lyanco e Douglas.

Volantes: Thiago Mendes, Hudson e João Schmidt.

Meias: Cueva, Wesley e Daniel.

Atacantes: Chavez, Kelvin, Gilberto, Robson, David Neres e Luiz Araújo.