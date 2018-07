Kelvin marca no fim e salva São Paulo de revés contra o Linense

Um gol nos acréscimos de Kelvin salvou o São Paulo de novo vexame em 2016. Graças à participação dele, o time empatou com o Linense em 1 a 1 nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, em nova atuação apática da equipe do Morumbi. A falta de vontade de vencer e a repetição dos erros levou o time a uma nova atuação ruim em São José do Rio Preto. A falta de movimentação no ataque e a falta de criatividade quase causaram uma derrota.

A lista de problemas para o São Paulo resolver em 2016 deveria ter os pênaltis como uma das prioridades. Novamente o time perdeu uma cobrança, erro que fez falta e recebeu como punição o belo chute de Zé Antônio, já aos 39 minutos do segundo tempo. Só a partir disso a equipe resolveu arriscar e conseguiu um empate salvador com Kelvin, que fez o primeiro gol dele. O atacante aproveitou uma sobra na pequena área após chute do zagueiro Maicon, ao desviar do goleiro Oliveira.

O São Paulo errou ao não ser mais ofensivo e aproveitar condições favoráveis, como a realização do jogo fora de Lins e com a presença de vários torcedores tricolores nas arquibancadas do estádio.

A partida teve várias características rotineiras ao São Paulo nesta temporada. O time dominou a maior parte do jogo, Ganso se destacou com bons passes e o ataque voltou a pecar pela lentidão. A equipe da casa teve de trocar dois jogadores por lesão antes mesmo dos 20 minutos e se enfraqueceu. O São Paulo, então, perdeu a chance de aproveitar.

Pela quarta vez em cinco ocasiões em 2016 a equipe perdeu um pênalti. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Michel Bastos acertou na trave. O erro escondeu a belíssima jogada que o próprio meia tinha iniciado, com um passe de calcanhar para o lateral Bruno ser derrubado na área.

O empate fez o São Paulo chegar ao quinto jogo seguido sem perder. Nessa série, porém, o time conseguiu apenas uma vitória.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 X 1 SÃO PAULO

LINENSE - Oliveira; Paulo Henrique, Adalberto, Jorge Luiz e Rogério; Bileu, Zé Antônio, Leandro Brasília e Thiago Humberto (Fillipe Souto); Anderson Aquino (Ricardinho) e William Pottker. Técnico: Moacir Junior.

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson e Thiago Mendes; Michel Bastos, Ganso e Daniel (Kelvin); Calleri (Alan Kardec). Técnico: Edgardo Bauza.

JUIZ - Vinícius Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Antônio, Oliveira, Carlinhos, Ganso, Rogério, Marcão, Alan Kardec.

PÚBLICO - 10.510 pagantes.

RENDA - R$ 518.000,00.

LOCAL - Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.