Kelvin ressalta bom retrospecto contra o rival Corinthians

Quinto reforço do São Paulo para a temporada de 2016, Kelvin vestiu a camisa do time nesta quinta-feira e já relembrou ter bom retrospecto contra o Corinthians, possível adversário da sua estreia, neste domingo. O atacante, ex-Palmeiras, assinou contrato de empréstimo por um ano, vai vestir a camisa número 30 e contou que no ano passado conseguiu sair duas vezes do estádio Itaquerão com resultados positivos tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro.

Kelvin teve o nome publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para enfrentar o Corinthians neste domingo, pelo Estadual. Como o técnico argentino Edgardo Bauza deve escalar um time misto para poupar jogadores para um compromisso pela Copa Libertadores, o atacante de 22 anos tem chance de atuar. "Ano passado também estreei lá com o Palmeiras e fui bem. O Corinthians é muito forte dentro de casa, mas sei que o São Paulo também entrará muito forte. Eles vão bem lá, mas não são imbatíveis", comentou.

O atacante contou que na primeira partida pelo Palmeiras, enfrentou o rival pela semifinal do Paulistão. A partida terminou empatada em 2 a 2 e a equipe visitante bateu o Corinthians nos pênaltis. Meses depois, Kelvin retornou ao estádio alvinegro pelo Brasileirão e participou da vitória do time por 2 a 0. "Tenho ótimas recordações. Um empate e uma vitória, com uma classificação nos pênaltis. Agora vamos entrar com tudo para encerrar esse tabu no estádio deles", disse.

O São Paulo perdeu as três partidas disputadas no novo estádio do Corinthians. A última delas, por 6 a 1, em novembro do ano passado, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. A equipe do técnico Tite usou os reservas na ocasião. Nas oportunidades anteriores, o time da casa ganhou por 2 a 0, pela fase de grupos da Libertadores de 2015, e por 3 a 2, pelo Brasileirão de 2014.

Kelvin tem 22 anos e foi emprestado pelo Porto, de Portugal. O atacante treina com o grupo há duas semanas e disse ter preferência por atuar pelo lado direito do ataque. Na temporada passada, atuou por empréstimo ao Palmeiras, passagem que segundo ele foi atrapalhada por uma grave lesão. "Não tive tantas oportunidades como esperava, mas quando entrei me senti bem, acho que ajudei", comentou. Nascido em Curitiba, começou a carreira no Paraná e aos 18 anos se transferiu ao futebol português.

Nesta quinta-feira, os titulares do São Paulo ficaram apenas em trabalhos regenerativos de hidroginástica. Já os reservas participaram de um trabalho em campo reduzido conduzido por Edgardo Bauza. A equipe se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã para continuar a preparação para o clássico de domingo.