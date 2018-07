Kelvin sofre lesão na coxa e pode não jogar mais pelo São Paulo

O meia-atacante Kelvin passou por exames médicos nesta segunda-feira e foi constatado um estiramento de grau 1 no músculo posterior de sua coxa esquerda. A lesão ocorreu no clássico contra o Corinthians, no último sábado, e dependendo do tempo de recuperação, o jogador pode não atuar mais com a camisa do São Paulo.

O clube não divulgou o tempo de recuperação, mas confirmou que o jogador será desfalque "por alguns jogos". Kelvin tem contrato com o clube até dezembro e ainda não acertou a renovação, já que seus direitos estão ligados ao Porto-POR.

É a segunda vez que Kelvin sofre um problema na coxa. No fim de junho, em jogo contra o Sport, ele também machucou a coxa esquerda e ficou quase um mês sem atuar. Neste caso, a lesão era de grau 2.

Lesões de grau 1 levam de três a quatro semanas de recuperação. Logo, Kelvin perderia pelo menos dois jogos, diante do Grêmio, dia 17, e Chapecoense, dia 20. Caso se recupere em três semanas, ele teria condições de atuar contra o Atlético-MG, dia 27, e Santa Cruz, em 4 de dezembro.

O elenco do São Paulo volta aos treinos nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. E retorna aos gramados no dia 17, contra o Grêmio, no estádio do Morumbi.