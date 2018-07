Kelvin deve ser desfalque na semifinal da Copa Libertadores

O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que o atacante Kelvin tem lesão na coxa esquerda e virou dúvida para os próximos jogos, incluindo a primeira partida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional, no dia 6 de julho. O jogador sofreu um estiramento no músculo posterior durante o empate sem gols na quinta-feira com o Sport, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O departamento médico realizou exames de ressonância magnética no jogador nesta sexta-feira. Com a detecção do problema, Kelvin começa a fazer fisioterapia em período integral para tentar se recuperar o quanto antes. Na jogada em que sentiu a lesão, Kelvin se preparava para arriscar um chute a gol já no segundo tempo quando sentiu dores e caiu. Para a vaga dele, entrou Centurión.

Kelvin está contratado por empréstimo até o fim da temporada. Pelo São Paulo, o atacante tem 23 jogos, dois gols e quatro assistências. A lesão preocupa o técnico Edgardo Bauza por ter pouco tempo disponível para se recuperar até o início da disputa por vaga na decisão da Copa Libertadores diante da equipe colombiana.