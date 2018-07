Kelvin torce o joelho e preocupa o Palmeiras no início de temporada

O elenco do Palmeiras treinou mais uma vez nesta quinta-feira na cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde o time fica até esta sexta, e teve a sua primeira baixa por causa de lesão. O atacante Kelvin, apresentado na última quarta, na parte final do trabalho tático organizado pelo técnico Oswaldo de Oliveira torceu o joelho direito.

O jogador teve que deixar o treinamento antes do término e nesta sexta será avaliado em São Paulo. Independente de sua condição física, ele não deve estar em campo na partida amistosa contra o Red Bull Brasil, que será realizada no domingo, no Allianz Parque. Esse é o último teste antes da equipe estrear no Campeonato Paulista, no dia 31, contra o Audax.

E, nesta quinta-feira, o time acertou o empréstimo do atacante Patrick Vieira para o Náutico, de Pernambuco. Já o meia Tiago Real foi liberado pelo técnico Oswaldo de Oliveira e acertou sua ida para o Bahia.