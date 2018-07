Kelvin deve reforçar o São Paulo contra o Flamengo em Brasília

O São Paulo deve ter o retorno do atacante Kelvin para o jogo deste domingo contra o Flamengo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora da partida com o Vitória, na última quinta-feira, por sentir dores na coxa direita, mas, como participou normalmente do treino nesta sexta, será uma provável alteração na formação titular do técnico Edgardo Bauza.

Além do atacante, o treinador argentino deve promover o retorno ao time titular de três jogadores. O zagueiro Rodrigo Caio voltou da disputa da Copa América Centenário e assume vaga de Lugano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os meias Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos, que chegaram a atuar no segundo tempo contra o Vitória, devem começar a partida em Brasília. Uma das dúvidas é na lateral direita, pois Bruno está desgastado e pode dar lugar a Caramelo.

Bauza comandou uma atividade tática fechada na manhã desta sexta no CT da Barra Funda. O argentino não definiu a escalação e o principal suspense está relacionada à posição de volante. Com Thiago Mendes suspenso e mais Hudson e Wesley machucados, o São Paulo deve recorrer a algum jogador das categorias de base para compor o setor com João Schmidt. O mais cotado é Artur, que pode fazer a sua estreia.

A equipe faz o último treino para a partida no sábado de manhã, no CT da Barra Funda, antes da viagem à capital federal. O provável time titular deve ter a seguinte formação: Denis; Bruno (Caramelo), Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis; Artur, João Schmidt, Kelvin, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Calleri.