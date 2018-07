Ken conta com torcida vascaína para reação na Série B

"O torcedor tem consciência e compreende toda a nossa situação. Acho que eles entendem e tenho certeza que vão estar do nosso lado, empurrando o time no campeonato. Por ser o grande time na Série B, temos que fazer a diferença", afirmou o atleta, que já participou de 75 jogos pelo clube carioca.

Um dos motivos para o início bastante irregular do Vasco no segundo escalão do futebol brasileiro, de acordo com Pedro Ken, foi o fato de terem que jogar com portões fechados e longe do Rio de Janeiro. "Jogar sem torcida faz bastante diferença. Fomos prejudicados pela perda de mandos de campo e acabamos jogando no Nordeste. Isso só foi bom porque arrecadou um valor para o clube", disse, acrescentando outros problemas como lesões e desentrosamento com a chegada de novos jogadores.

Pedro Ken está concentrado treinando junto com o restante do elenco para o retorno da Série B e da Copa do Brasil. Na manhã desta terça, os jogadores fizeram um treino físico de condicionamento no estádio Eustáquio Marques, em Curicica, na zona oeste do Rio.

O primeiro compromisso do clube de São Januário depois do Mundial está marcado para o dia 15 de julho contra o Santa Cruz, pela Série B. O mando de campo é vascaíno, mas o local da partida ainda não foi definido.