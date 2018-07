Kenedy, do Chelsea, substitui corintiano Luciano na seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira a convocação de um substituto para o atacante Luciano, do Corinthians, cortado da seleção olímpica depois de sofrer uma grave lesão no joelho. Quem se junto ao grupo do técnico Ricardo Micale é o também atacante Kenedy, formado no Fluminense e recentemente vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

Kenedy tem apenas 19 anos e é um dos caçulas do elenco, formado por jogadores de até 22 anos - que terão no máximo 23 na Olimpíada. O atacante é figurinha carimbada nas seleções de base e já disputou Sul-Americano e Mundial Sub-17 e Sul-Americano Sub-20. Só não esteve no Mundial Sub-20 porque sofreu uma apendicite e precisou ser cortado.

Luciano, artilheiro do time que jogou o Pan, foi cortado porque sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito do jogador, precisará passar por cirurgia na semana que vem e só voltará a atuar em 2016.

Assim, vai desfalcar a seleção olímpica nos seus próximos compromissos, a começar por este amistoso contra a França, no dia 8 de setembro, na cidade de Le Mans. O jogo na Europa serve como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando o Brasil tentará a inédita medalha de ouro.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Ederson (Benfica) e Jean (Bahia)

Zagueiros - Lucão (São Paulo), Marlon (Fluminense), Walace (Monaco) e Rodrigo Ely (Milan);

Laterais - Fabinho (Monaco), Maicon (Livorno), Wendell (Bayer Leverkusen) e Jorge (Flamengo);

Meio de campo - Rodrigo Caio (São Paulo), Lucas Silva (Real Madrid), Otavio (Atlético Paranaense), Eduardo Henrique (Atlético Mineiro), Rafael Alcantara (Barcelona), Andreas Pereira (Manchester United) e Felipe Anderson (Lazio);

Atacantes - Kelvin (Palmeiras), Alisson (Cruzeiro), Carlos (Atlético Mineiro), Kenedy (Chelsea) e Luan (Grêmio).