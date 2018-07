Kenedy aposta na torcida para Flu bater Corinthians

Promessa do Fluminense, o garoto Kenedy, de apenas 18 anos, exaltou o peso que a torcida do clube poderá ter para a equipe no decisivo confronto diante do Corinthians, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante, os torcedores poderão ser determinantes para o time ter forças para superar o rival paulista e assim manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2015.

"Ainda temos esperança de conseguir jogar a Libertadores. É uma competição que sempre tive vontade de participar. Não vai ser fácil, sabemos disso. Ainda não acabou. Temos um jogo muito complicado contra o Corinthians, mas é em casa e no Maracanã, com a festa bonita que a torcida sempre faz, podemos conseguir. Não é à toa que falam que o Fluminense tem a melhor torcida do Brasil. Quando nosso torcedor vai ao Maracanã e joga junto ficamos muito mais fortes", ressaltou Kenedy, em declarações reproduzidas nesta quinta-feira pelo site oficial do Fluminense.

O time tricolor, porém, não depende apenas de si para assegurar classificação à Libertadores, pois ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 58 pontos, cinco a menos do que o Internacional, hoje a última equipe do G4 da competição. O Corinthians, com 66, está a apenas um ponto de assegurar lugar no torneio continental.

Por isso, Kenedy admitiu decepção com o desempenho do Fluminense nas últimas partidas da equipe no Campeonato Brasileiro. "O torcedor tem razão para ficar chateado, pois não ganhamos os últimos jogos. Mas eles podem ter certeza de que também não estamos felizes. Queremos ganhar, queremos jogar a Libertadores. E estamos trabalhando para conseguir isso. Não vai ser fácil, mas nada é impossível para o Fluminense", enfatizou.

Após encarar o Corinthians atuando em casa, o Fluminense terá pela frente o Cruzeiro, campeão com duas rodadas de antecedência, no próximo dia 7 de dezembro, no Mineirão, na rodada final do Brasileirão.