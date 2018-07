Kenedy vive expectativa por 1º clássico como titular do Fluminense

Destaque do time nos últimos jogos ao lado de Gerson, o atacante Kenedy disse que vai viver durante a semana a expectativa de disputar seu primeiro clássico, como titular, pelo time profissional do Fluminense. No domingo, o Maracanã deve lotar para o Fla-Flu que deve definir uma das vagas à semifinal do Campeonato Carioca.

"Jogar clássico é um sonho, ainda mais um Fla-Flu. Será o meu primeiro como titular. Espero ter uma grande atuação e poder dar a vitória ao Fluminense", disse o atacante, que jogou bem e marcou um dos gols da vitória sobre o Barra Mansa, por 4 a 2, na noite de domingo.

Outro promovido recentemente ao profissional do Fluminense, o zagueiro Marlon Santos também tem chamado a atenção do torcedor tricolor e já é apontado por alguns como nova liderança da equipe. Contra o Barra Mansa, ele teve voz na corrente dos atletas e depois falou sobre esse seu papel no grupo.

"Vejo de forma positiva. Tenho que saber lidar com isso, me pôr no meu lugar, saber a hora de falar e de ficar quieto para que não passe à frente de ninguém. Ser líder é algo que acontece com naturalidade. Espero que possa dar sequência e falar com o pessoal sempre que o Fred me der a oportunidade", declarou Marlon, ao site do clube.