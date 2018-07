Keno brinca no Palmeiras e diz gostar do apelido de 'Kenaldinho'

O atacante Keno, do Palmeiras, demonstrou bom humor na entrevista coletiva desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O camisa 27 brincou com a habilidade em ser veloz e driblar os adversários e disse que essa característica cativou parte da torcida a lhe chamar de "Kenaldinho", apelido de que gosta bastante.

"Tem torcedor que me chama de Kenaldinho, tem outros apelidos também. O bom é incentivar para melhor", disse, enquanto ria. Keno será um dos possíveis titulares da equipe para o jogo de sexta-feira, contra o Novorizontino, no Pacaembu, pelo confronto de volta pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Como Róger Guedes foi expulso no jogo de ida, o jogador é um dos favoritos a herdar a vaga.

Keno foi contratado no começo do ano depois de se destacar no Santa Cruz e afirmou que a habilidade em driblar é o atributo que tem feito o técnico Eduardo Baptista apostar nele. "Eu trabalho a cada dia. No um contra um eu sou muito bom. Vou errar, mas continuarei tentando. O Eduardo quando me coloca fala que tenho que quebrar a linha de defesa adversária, para ajudar o time", explicou.

O jogador tem dois gols e 14 jogos pelo clube, apesar de ter começado a temporada como teoricamente reserva. Keno contou que ganhou espaço porque o treinador trabalha para administrar as expectativas e sabe dar a oportunidade aos atletas nos momentos adequados. "É um trabalho muito bom, tem suas qualidades. Um jogador pode chegar para ele e falar, conversar, abrir o jogo. Ele faz isso bastante", comentou.