Keno destaca a concentração do Atlético-MG e comemora a volta da confiança

Artilheiro do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, o atacante Keno acredita que, muito mais importante do que recolocar o time na vice-liderança, a goleada sobre o Flamengo neste domingo, por 4 a 0, em Belo Horizonte, devolveu a confiança ao elenco.

"Hoje (domingo) soubemos aproveitar as oportunidades. A gente estava pecando nas finalizações e hoje conseguimos acertar o pé. Importante essa vitória para ter confiança e seguir firme no Brasileirão", disse Keno.

A sequência de quatro jogos sem vitória levantou dúvidas se o grupo tinha condições de brigar pelo título brasileiro. Houve até protestos por parte de torcedores organizados pedindo as saídas de alguns jogadores.

Além da eficiência nas finalizações, Keno também apontou a concentração do time durante os 90 minutos como fundamental para a vitória diante de um concorrente direto na briga pelo título. "A gente sabia que não podia desligar contra uma equipe forte como a do Flamengo. A concentração do grupo foi fundamental para a vitória", destacou o atacante, autor de 10 gols no Brasileirão.

O Atlético-MG vai ter a semana livre para trabalhar antes do jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21.ª rodada. Ao contrário de seus principais rivais, que disputam ainda Copa Libertadores e Copa do Brasil, o time mineiro só tem chance de brigar pelo título nacional.