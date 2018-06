Keno e Diogo Barbosa têm lesões confirmadas e só voltam depois da Copa

O atacante Keno e o lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, passaram por exames que confirmaram lesões e só devem voltar a campo pela equipe alviverde depois da Copa do Mundo. Os dois se machucaram na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo.

Keno foi diagnosticado com uma lesão leve na coxa direita e tem previsão de retorno em três a quatro semanas. Já o lateral tem um edema muscular, também na coxa direita, e deve voltar em duas semanas.

Sem o titular da lateral, a principal opção do técnico Roger Machado é Victor Luis, que já teve sequência como titular enquanto Barbosa tratava lesão. No lugar de Keno, Hyoran surge como opção, mas Willian também pode passar a atuar pela lateral, abrindo disputa para a posição de centroavante.

São mais três jogos até a parada para a Copa. Nesta quarta, o Palmeiras joga contra o Grêmio em Porto Alegre, pela 10ª rodada. Depois, no domingo, enfrenta o Ceará em Fortaleza. No dia 13, finaliza a sequência em casa diante do Flamengo.