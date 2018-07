Keno elogia comportamento de Felipe Melo na reserva: 'Não fez biquinho'

O atacante Keno elogiou nesta terça-feira a postura do colega de Palmeiras, o volante Felipe Melo, ao ser transferido de titular para reserva do time para o jogo do último domingo, quando o time empatou sem gols com o Atlético-MG, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez na temporada em que o reforço vindo da Inter de Milão ficou como suplente por opção do treinador.

Apesar dessa escolha e da idolatria da torcida, Felipe Melo não demonstrou descontentamento. "O Felipe Melo dispensa comentários. Ficou no banco, mas é de grupo, falou no vestiário, não fez biquinho, não. Ele empurrou o time no vestiário como faz em todos os jogos. Tem que ter confiança no treinador. Isso não abalou o grupo, não", disse Keno em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

A saída de Felipe Melo do time para a entrada de Thiago Santos foi a principal mudança para o jogo do último domingo. Já para a partida desta quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira, a escalação é uma incógnita, pois o técnico Cuca fechou o treino e não deu pistas de quem vai escalar. Os desfalques certos são Mina e Borja, convocados para a seleção colombiana, mais o atacante Dudu, em recuperação física.

Keno afirmou que o elenco compreende os testes feitos por Cuca na escalação. "Cuca vem fazendo modificações para testar jogadores que estão do lado de fora. Temos que respeitar", disse. "A gente sabe que tem um grupo muito forte. Quem entra tem que mudar o jogo. Tenho trabalhado forte para isso, e quem entrar no lugar dos desfalques, com certeza vai fazer o seu melhor", completou o atacante, que herda a vaga de Dudu no time.