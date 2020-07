Keno esbanja confiança no Atlético-MG: 'No um contra um, me garanto muito'

Contratado do Pyramids, do Egito, o atacante Keno, ex-Palmeiras, foi apresentado, nesta sexta-feira, como o novo reforço do Atlético-MG. O jogador, de 30 anos, custou US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões) para os cofres do clube mineiro e assinou contrato até 2023, com a possibilidade de ampliar o compromisso por mais um ano.

"Eu tô feliz pela minha chegada no Atlético, espero fazer um bom trabalho, voltar a minha forma física porque fiquei um bom tempo parado, mas eu tô muito feliz pela volta, voltar a treinar e fazer uma coisa que eu gosto, ficar bom fisicamente para poder integrar o grupo. Eu pretendo com isso (duas semanas para recuperar a forma física). Como o futebol mineiro esta voltando, as competições, pretendo ficar mais rápido possível bem fisicamente para integrar o grupo e ajudar Sampaoli", disse o jogador, referindo-se ao técnico argentino.

Keno mostrou confiança e otimismo em sua apresentação. "Meu um contra um, eu me garanto muito, porque eu treino bastante nisso, minha finalização, minha arrancada, pretendo dar sempre meu melhor", afirmou o jogador, que se junta a Léo Sena, Alan Franco, Bueno e Marrony, os outros reforços da equipe mineira para depois da pandemia.

Keno revelou que a proximidade com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, colaborou muito para o acerto com o Atlético-MG. "Eu trabalhei com ele no Palmeiras, é um cara muito legal, e falou que ia ter um projeto muito bom, me passou os projetos, fiquei muito feliz e optei vir para o Atlético."

A saudade da família foi outro ponto para o retorno ao Brasil. "Quando eu cheguei em Salvador tive conversa com minha família, minha mãe, meus pais, minha esposa, como eu estava dois anos fora eu pretendi ficar no Brasil. Você fica muito distante da família, dos amigos."

Keno deve fazer sua estreia oficial Atlético-MG em 26 de julho, quando o Campeonato Mineiro será retomado. O time é o terceiro colocado na fase de classificação e tem boas chances de se classificar para as semifinais.