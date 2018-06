Keno revela ter melhorado no Palmeiras após receber bronca de Roger

O atacante Keno, do Palmeiras, revelou nesta segunda-feira um bastidor curioso do clube nas últimas semanas. Em alta no time após a titularidade nas últimas partidas, o jogador contou que conseguiu melhorar o rendimento depois de ter levado uma bronca do técnico Roger Machado ao fim da derrota por 1 a 0 para o São Caetano, sofrida no Allianz Parque, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

"Foi uma cobrança para me incentivar mais ainda. Ele sabe da minha qualidade, do meu potencial", disse Keno em entrevista coletiva. "A gente é muito cobrado e temos que levar isso para dentro de campo. O Roger cobra muito firme. Ele teve uma cobrança comigo e eu não abaixei a cabeça. Treinei mais forte e fui feliz nesses últimos jogos", completou Keno.

Depois desse episódio, o jogador mudou de status no Palmeiras. O atacante teve atuação elogiada na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último sábado, e antes disso marcou dois gols contra o Novorizontino, pelas quartas de final. Nesses últimos compromissos ele virou titular ao herdar a vaga aberta com o desfalque de Borja, convocado pela seleção colombiana para os amistosos.

"Eu pretendo me firmar na equipe. Se eu não firmar, com a volta do Borja, vou ter que estar de cabeça erguida. O Borja saiu porque foi para a seleção. Se ele me botar no banco, não posso abaixar a cabeça. A oportunidade vem e volta, estou muito tranquilo", afirmou Keno, que deve novamente ser titular na formação que nesta terça-feira enfrenta o Santos, no Pacaembu, pela semifinal do Campeonato Paulista.